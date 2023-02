Man geëxecuteerd voor doodslag op politieagent in Texas, ondanks “openlijk racistische stereotypen” van juryleden

Een Amerikaan die tot de doodstraf veroordeeld werd voor doodslag op een politieman, is woensdag in Texas terechtgesteld ondanks vermoedens dat zijn proces door racistische vooroordelen aangetast was.

Wesley Ruiz, een 43-jarige latino, kreeg in de gevangenis van Huntsville een dodelijke injectie en werd woensdag om 18.41 uur plaatselijke tijd dood verklaard. Hij is de vierde veroordeelde die sinds begin dit jaar in de Verenigde Staten geëxecuteerd wordt. “Ik ben klaar om te vertrekken”, zei hij voor zijn terechtstelling.

In 2007 werd hij in Dallas achtervolgd door politieagenten die vermoedden dat zijn voertuig bij een doodslag betrokken was. Hij vuurde na de achtervolging een schot af op een politieagent die met zijn wapenstok het raam van zijn auto probeerde stuk te slaan. De agent werd door de kogel gedood.

Op zijn proces verzekerde Wesley Ruiz dat hij voor zijn leven vreesde en uit zelfverdediging had gehandeld. De jury veroordeelde hem niettemin tot de doodstraf. Zijn advocaten voerden aan dat de juryleden zich op “openlijk racistische” elementen hadden gebaseerd en op “duidelijk vijandige stereotypen van latino’s”.