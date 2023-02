Na Eden Hazard overweegt ook Simon Mignolet afscheid als Rode Duivel: “Het weegt op mijn carrière”

“Het is een heel erg groot geschenk om voor de nationale ploeg uit te komen en ik heb dat altijd graag gedaan”, vertelt Mignolet in de podcast van Eleven over de Rode Duivels. “Met de huidige generatie heb ik alles meegemaakt van het begin. Van ons kwalificeren voor een eindtoernooi na lange tijd tot het behalen van die bronzen medaille in Rusland. Dat zijn heel erg mooie tijden.”

Maar mogelijk neemt Mignolet toch al afscheid van die generatie. “Maar het weegt natuurlijk ook op mijn carrière”, legt hij uit. “Ik heb zowel in Brazilië als in Rusland mijn twee vingers gebroken en voor het laatste EK ben ik ook nog eens door mijn knie gegaan. Los van het feit dat je niet speelt is het wel een extra belasting.”

© BELGA

“Ik word in maart 35 en heb hier een contract lopen tot 2026 dat ik sowieso wil uitdoen en daarna wil ik ook nog verder. Je moet altijd de juiste keuze maken en afwegen wat op het moment het beste is. Ik moet het eens goed bekijken, ook met Club Brugge bespreken en thuis aanhalen. Voor maart moet ik een beslissing nemen natuurlijk, want ik wil de groep hier nu niet mee opzadelen. In aanloop naar een nieuwe campagne moet dat duidelijk zijn en moet je eerlijk communiceren naar alles en iedereen.”

Mignolet debuteerde in maart 2011 voor de Rode Duivels in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Oostenrijk (0-2 winst). In totaal kwam hij tot dusver 35 keer uit voor de Belgen. Met Mignolet tussen de palen wonnen de Rode Duivels achttien keer, speelden ze tien keer gelijk en verloren ze zeven keer. Mignolet is al bijna zijn hele interlandcarrière tweede keuze na Thibaut Courtois.