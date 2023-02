Democratie in vrije val in Rusland in 2022, België blijft op 36ste plaats hangen

In Rusland is de democratie in 2022 wereldwijd het meest achteruitgegaan. Dat blijkt uit de jaarlijkse Democracy Index van de Economist Intelligence Unit, de onderzoekstak van de uitgever van The Economist. België staat net als vorig jaar op de 36ste plaats.

Rusland daalde na de inval in Oekraïne in februari vorig jaar 22 plaatsen op de wereldranglijst, naar de 146ste plaats. De oorlog in Oekraïne “heeft de verdeeldheid blootgelegd tussen de ontwikkelde democratieën die Oekraïne steunen en vele ontwikkelingslanden die ervoor gekozen hebben geen partij te kiezen”, aldus de studie.

Thailand is de grootste stijger. Het land steeg 17 plaatsen en staat nu als 55ste op de ranglijst.

België blijft in het klassement op de 36ste plaats staan met een algemene score van 7,64. Daarmee wordt ons land nog altijd als een gebrekkige democratie geboekstaafd. We krijgen een score van 9,58 voor het verkiezingsproces en pluralisme, 8,21 voor het functioneren van de regering, 5 voor politieke participatie, 6,88 voor politieke cultuur en 8,53 voor burgerlijke vrijheden.

Noorwegen beste, Afghanistan slechtste

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen is de score van veel landen verhoogd. Daardoor worden landen als Frankrijk, Spanje (beide plaats 22) en Chili (19) opnieuw gezien als “volledige democratieën”.

Op regionaal niveau is West-Europa de enige regio met een betere score in 2022 in vergelijking met het jaar voordien. “Die in Noord-Amerika, Azië, Australazië, Oost-Europa en Sub-Sahara Afrika zijn gestagneerd, en die in Latijns-Amerika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn gedaald”, aldus de studie.

De wereldwijde index lag in 2022 op 5,29, terwijl dat in 2021 5,28 was.

Net als in 2021 leefde in 2022 minder dan de helft van de wereldbevolking in een democratie en slechts 8 procent in een “volledige democratie”. Noorwegen staat helemaal bovenaan op de lijst, terwijl Afghanistan onderaan bengelt.