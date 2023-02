Maand na invoer van capaciteitstarief is er nog veel verwarring: “Dom foutje breekt me nu zuur op”

Het capaciteitstarief is jarig. Het nieuwe systeem om de kosten van het gebruik van het elektriciteitsnet te meten heeft er haar eerste maand opzitten. Maar voorlopig is er weinig reden tot feesten. De verwarring bij de consument, zeker wat de kosten betreft, blijft groot. “Het is belangrijk om snel die pieken onder controle te krijgen zodat je bij de eindafrekening niet voor verrassingen komt te zijn”, zegt energie-expert Dieter Jong.