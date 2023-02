Populaire soap ‘Thuis’ krijgt met misdaadauteur Piet Baete een nieuwe hoofdscenarist

Baete is afkomstig van Knokke-Heist, maar woont al jaren in Boechout. Na zijn opleiding Germaanse talen in Leuven verbleef hij een jaar in Amerika om er een cursus scenarioschrijven te volgen. In 2007 debuteerde hij met zijn boek Dromen Van De Dood, sindsdien zijn er een tiental boeken uitgekomen.

Dat schrijfwerk combineerde hij met werk voor televisie. Dat Baete aan de slag gaat bij de serie Thuis is dus niet zo vreemd. In het verleden schreef hij al meerdere scenario’s voor de reeks Professor T en werkte hij ook mee aan Team Spirit, Spitsbroers, Galaxy Park en Aspe. Als hoofdscenarist bij Thuis stuurt hij de ploeg van schrijvers aan die alle verhaallijnen uitwerken van idee tot dialoog. Die ploeg heeft uiteraard een grote voorsprong op de uitzendingen. Baete gaat zich bezighouden met de verhalen die je vanaf september op het scherm ziet.

Statement-analyse

Baete haalde onlangs het nieuws als pleitbezorger van de statement-analyse, een wetenschap die erop gericht is misleiding of leugens te detecteren in taalgebruik. Volgens hem zouden onder meer moordzaken of onderzoeken naar verkrachting enorm kunnen versnellen als statement-analisten de verhoren mee zouden volgen. Baete is van mening dat een hoop verdachten al snel zouden kunnen uitgesloten worden, wat geld, middelen en tijd zou besparen. In een recent verschenen boek paste hij de methode toe op diverse cold cases, met als rode draad de moord op Ingrid Caeckaert. De vrouw werd in 1991 met talloze messteken vermoord in Knokke-Heist. Zijn analyse wees naar nieuwe betrokkenen die mogelijk meer weten over haar moord, onder wie de ouders van het slachtoffer. Een analyse die de ouders van de vrouw hem niet in dank afnamen.

