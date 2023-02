VS leggen nieuwe sancties op aan taliban wegens beperkingen voor vrouwen

De VS hebben nieuwe sancties opgelegd aan leden van de taliban. Het land reageert daarmee op nieuwe regels in Afghanistan, waardoor vrouwen niet langer naar school mogen of mogen werken.

“Ik neem actie om aanvullende visumbeperkingen op te leggen aan bepaalde huidige en voormalige leden van taliban, leden van veiligheidsgroepen en andere personen die verantwoordelijk worden geacht voor of medeplichtig zijn aan de onderdrukking van vrouwen en meisjes in Afghanistan”, stelt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in een verklaring.

De radicaalislamitische taliban hebben strenge beperkingen opgelegd aan vrouwen sinds ze in augustus 2021 aan de macht kwamen in Afghanistan. Zo worden ze uitgesloten van bepaalde jobs, mogen ze niet meer naar school of naar de universiteit, en zijn ook parken verboden terrein geworden. Eind vorig jaar besliste het regime ook om vrouwelijke ngo-medewerkers te weren.

De Verenigde Staten zullen de taliban erop blijven wijzen dat “hun acties aanzienlijke gevolgen zullen hebben en de deur naar betere betrekkingen met de internationale gemeenschap zullen sluiten”, zei Blinken nog.