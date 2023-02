‘Dances with Wolves’-acteur gearresteerd: “Hij randde decennialang meisjes aan als spirituele sekteleider”

Een acteur uit de Oscar-winnende film ‘Dances with Wolves’ is opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van minderjarigen en sekshandel. Nathan Lee Chasing His Horse (46) zou zijn reputatie als spirituele heler misbruikt hebben om jonge meisjes te ronselen en aan te randen. Hij zou gedurende twee decennia in zowel de VS als Canada slachtoffers gemaakt hebben en riskeert een levenslange celstraf.

Nathan Chasing Horse, zoals hij zich laat noemen, werd dinsdagmiddag opgepakt toen hij zijn huis in North Las Vegas verliet, waar hij met minstens vijf echtgenotes zou wonen. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van kinderen jonger dan zestien, kindermishandeling en sekshandel. Bij een huiszoeking werden meerdere toestellen met beelden van kindermisbruik aangetroffen, naast verschillende vuurwapens en drugs, waaronder marihuana en paddenstoelen.

© AP

“De Cirkel” en zelfmoordpillen

Chasing Horse werd bekend in 1990 voor zijn rol als het jonge Sioux-stamlid Smiles a Lot in de succesfilm Dances with Wolves, maar bouwde daarna vooral een reputatie op bij stammen in de VS en Canada voor zijn helende ceremonies en spirituele bijeenkomsten. Zijn aanhangers geloofden dat hij met hogere wezens kon communiceren en noemden de rondreizende voormalige acteur “medicijnman” of “heilig persoon”, klinkt het in het vijftig pagina’s tellende huiszoekingsbevel. Volgens de politie gebruikte Nathan Chasing Horse “spirituele tradities en hun geloofssysteem als een middel” om jonge inheemse meisjes aan te randen.

De slachtoffers die hij rond zich verzamelde werden “De Cirkel” genoemd, door sommige stamleden als een sekte beschouwd omdat Chasing Horse “meerdere echtgenotes verwierf, van wie velen als minderjarigen gedwongen werden om seksuele betrekkingen met hem te hebben”. Een van zijn echtgenotes verklaarde dat hij haar verkrachtte toen ze amper negen jaar was.

Een still uit ‘Dances with Wolves’. Nathan Lee Chasing His Horse werd in 1990 bekend als het jonge Sioux-stamlid Smiles a Lot in de succesfilm. — © RR

De meisjes werden niet alleen aangerand en mishandeld – zo brak hij de ribben van een van zijn echtgenotes toen hij haar “humeur niet leuk vond” –, ze werden ook gedwongen om seks te hebben met andere mannen die hem daarvoor betaalden, klinkt het in politiedocumenten. Chasing Horse wordt er ook van beschuldigd seksueel misbruik te hebben opgenomen.

De man zou zijn echtgenotes bovendien gedrogeerd hebben, en gaf hen “zelfmoordpillen” die ze moesten innemen als hij zou overlijden of als de politie hen uit elkaar zou proberen te drijven. Volgens de documenten leerde hij zijn echtgenotes daarnaast schieten, zodat ze de politie onder vuur zouden kunnen nemen.

Chasing Horse wordt er ook van beschuldigd vuurwapens en munitie te hebben laten rondslingeren in zijn woning in Las Vegas, waar vaak kinderen tussen 2 en 12 jaar kwamen. Volgens een van de slachtoffers werd hij bevriend met moeders met jonge dochters om de meisjes in zijn huis te krijgen.

Slachtoffer beschrijft misbruik

Nathan Chasing Horse na zijn arrestatie. — © AP

De politiedocumenten, waaruit 8NewsNow citeert, beschrijven het verhaal van een slachtoffer dat getuigde hoe Nathan Chasing Horse haar jarenlang in zijn greep had en misbruikte. Het meisje had hem benaderd om een verwonding van een familielid te laten helen. Chasing Horse vertelde haar dat ze “speciaal” was en dat ze “voorbestemd” waren om elkaar te ontmoeten. Hij overlaadde haar met extravagante cadeaus en adopteerde haar als een kleindochter tijdens een spirituele ceremonie. Het slachtoffer werd lid van “De Cirkel” en moest drie echtgenotes die ze ontmoette “grootmoeder” noemen. Ze zag hoe een vierde echtgenote, een vijftienjarig meisje, hem in een offerceremonie werd aangeboden.

Toen het slachtoffer zelf veertien jaar was, werd ze opgedragen naar zijn huis in North Las Vegas te komen. Ze moest er voor hem koken en het eten naar zijn kamer brengen. Daar zei hij haar dat ze “van dienst zou zijn” en “haar lichaam aan de geesten zou moeten offeren” zodat hij een van haar familieleden zou kunnen genezen. “Hij zei me dat mijn lichaam niet meer van mij was. Hij zei dat ik ja moest zeggen of dat mijn familielid zou sterven”, vertelde het meisje aan de politie. “Hij zei me dat mijn maagdelijkheid het laatste pure deel van me was en dat dat gegeven moest worden.” Chasing Horse zou haar daarop verkracht hebben en een morning-afterpil gegeven hebben. Hij zou haar daarna nog meermaals verkracht hebben, en dat meerdere keren gefilmd hebben.

Eens het slachtoffer zestien werd, werd ze een van zijn echtgenotes en ging ze bij hem en zijn andere vrouwen inwonen. Volgens speurders was er geen documentatie van dit huwelijk, omdat Chasing Horse dat niet wilde. Toen het slachtoffer jaren later probeerde te vluchten, zou hij haar mishandeld hebben en maandenlang gedwongen hebben om seks te hebben met andere mannen.

Meer slachtoffers

Minstens zes mogelijke slachtoffers zijn al geïdentificeerd, maar de politie verwacht dat er nog meer naar voren zullen komen.

Chasing Horse op een filmpremière in 2007. — © AP

De arrestatie van Chasing Horse in Las Vegas was het resultaat van maandenlang onderzoek nadat de politie getipt werd in oktober vorig jaar, en is gebaseerd op recente klachten in Clarke County, Nevada. Maar speurders vonden tijdens dat onderzoek beschuldigingen die teruggaan tot de vroege jaren 2000, niet alleen in Nevada, maar ook in andere staten zoals Montana en South Dakota, waar Chasing Horse geboren werd op het Rosebud reservaat bij de Sicangu Sioux.

Agenten ontdekten dat Chasing Horse in 2015 verbannen was van het reservaat Fort Peck in Montana wegens mensenhandel, spiritueel misbruik en intimidatie van stamleden. Hij was er ook van beschuldigd twee kinderen aangerand te hebben in 2005, maar werd niet aangeklaagd.

Ook na een aangifte in 2015 was hij vrijuit gegaan. Een meisje had hem er toen van beschuldigd haar aangerand te hebben in 2014. De zaak werd gesloten omdat “tijdens het seksueel incident het slachtoffer geen neen zei of hem wegduwde, riep of wegrende” en de politie niet geloofde dat Chasing Horse ervoor vervolgd kon worden. Het meisje had verteld dat ze hem als een vaderfiguur zag en ceremonies met hem bijwoonde, voor hij haar begon te mishandelen en verkrachten. Toen ze dat vertelde aan iemand in de groep, zou die persoon haar gezegd hebben dat ze er dankbaar voor moest zijn.

Na de arrestatie op dinsdag, maakten de Canadese autoriteiten woensdag bekend dat ook zij een onderzoek voeren naar de man. “Dit is een heel ernstige situatie”, verklaarde sergeant Nancy Farmer van de Tsuut’Ina Nation Police Service op een persconferentie. “Het is tragisch.” Al zeker in de Canadese provincie British Colombia meldde een slachtoffer zich bij de politie.

Riskeert levenslang

Nathan Chasing Horse weigerde na zijn arrestatie te spreken met de politie. Hij wordt vastgehouden in het Clark County Detention Center en zal naar verwachting donderdag voor een onderzoeksrechter moeten komen. Als hij effectief aangeklaagd en veroordeeld wordt voor de twee gevallen van sekshandel waarvan hij momenteel beschuldigd wordt, riskeert hij twintig jaar celstraf. Voor de aanklachten van aanranding hangt hem een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd.