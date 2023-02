Tweedeverblijfstaks brengt kustgemeenten 85 miljoen euro op

De Vlaamse steden en gemeenten ­zullen volgens ­ramingen in 2023 voor 108,8 miljoen euro aan inkomsten uit de tweedeverblijfstaks ­halen. De tien kustgemeenten samen zullen bijna vier vijfde van de ­totale opbrengst in Vlaanderen innen, 85,2 miljoen euro. Dat blijkt uit ­cijfers die De Tijd opvroeg bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG).

De tweedeverblijfstaks moet betaald worden door de eigenaars van een woning waar niemand gedomi­cilieerd is.

Dat de kustgemeenten het leeuwendeel van de opbrengst innen, komt door het grote aantal tweede verblijven in die gemeenten. “Gemeenten hebben het grondwettelijk recht om belastingen te heffen en daarmee beleid te voeren”, zegt Nathalie Debast, woordvoerder van VVSG. “Dat de cijfers aan de kust hoger liggen, is volledig verantwoord. Mensen met een tweede verblijf aan de kust betalen geen aanvullende personenbelasting in die gemeente, maar ze genieten er wel van de dienstverlening en de infrastructuur.”

Naast de kust innen de studentensteden Leuven en Gent aanzienlijke bedragen aan tweedeverblijfstaks: respectievelijk 3,9 en 6,2 miljoen euro.