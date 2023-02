Toby Alderweireld hekelt ref Lardot: “Union speelde met 12 tegen 11.... De scheids was niet op niveau en dat is de tweede keer hier”

“Ik denk dat de wedstrijd vandaag een 0-0 verdiende”, zei Toby Alderweireld aan Sporza. “We hebben gesloten gespeeld en weinig tot niets weggegeven. We hebben hen het zwijgen opgelegd, met oog op een goed resultaat.”

“Je moet hier volwassen spelen en geen opendeurdag houden, want Union is sterk. En ze speelden toch met 12 tegen 11....Ik vond de scheids niet op niveau. Het is nu voor de tweede keer dat we hier komen en even veel keer is de ref niet present, punt. Hij zag twee duidelijke obstructies niet en elke fiftyfifty-bal floot hij in het voordeel van Union. Maar geen probleem. Wij pakken dat mee, het publiek pakt dat mee en over een maand zetten we dat recht. Met onze thuisreputatie gaan we vol aan de bak.”