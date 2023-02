Coaches Union en Antwerp zijn het eens na halve finale om snel te vergeten: “Amper op doel getrapt”

Union-trainer Karel Geraerts en diens Antwerp-collega Mark van Bommel hadden een gelijkaardige analyse na de 1-0 in de beker. Een resultaat waar ze overigens niet al te veel belang aan hechten: “Het wordt pas beslist in de return.”

“Er waren weinig gevaarlijke momenten”, begon Mark van Bommel namens Antwerp. “Union gaf ons de bal, maakte weinig aanstalten om druk te zetten. Wij mochten niet in die val trappen. Union hoort bij de drie beste ploegen van Europa op de omschakeling. Het was zaak om niet te open te spelen.”

Union-coach Karel Geraerts pikte in: “Antwerp had inderdaad veel balbezit, maar vooral bij de centrale verdedigers. Dat mocht voor mij. Uiteindelijk is er weinig naar doel getrapt. Eén kansje was genoeg. Ach, deze 1-0 garandeert ons niks. De return wordt helemaal anders. Antwerp zal dan wel naar voren voetballen. En het kan stormen op de Bosuil, maar wij mogen vertrouwen hebben.”

Uitverkocht op twee minuten tijd

Van Bommel rekent binnen een maand op de twaalfde man. “Als we de ticketverkoop openzetten, dan is het op twee minuten uitverkocht. Er zal sfeer zijn, wij willen naar die finale. Het wordt pas beslist in de terugwedstrijd.”