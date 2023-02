YouTuber MrBeast betaalt oogoperatie van 1.000 slechtzienden, maar krijgt ook kritiek

YouTuber MrBeast betaalde in zijn nieuwste video de operaties van 1.000 mensen met cataract en hielp ze zo opnieuw zien. Een goede daad vinden velen, maar de man krijgt ook veel kritiek over zich heen. “Doet hij het niet enkel voor zijn eigen populariteit?”

“In deze video genezen we de blindheid van duizend mensen”, zegt MrBeast in zijn nieuwste video. Daarna gaat het aan een sneltempo verder. Je krijgt de ene na de andere patiënt te zien die vertelt dat ze de wereld enkel nog wazig zien en dat ze daardoor niet meer kunnen rijden of werken. Na een operatie van tien minuten worden de ooglapjes één voor één verwijderd en gaat de teller op het scherm omhoog. Niet alleen in een lokaal ziekenhuis in de Verenigde Staten werden de operaties uitgevoerd, ook in Namibië, Vietnam, Mexico, Indonesië, Kenia, Jamaica en Honduras gingen mensen onder het mes. Tot de teller op 1.000 staat. En tussendoor deelt de YouTuber vrolijk koffertjes met geld en auto’s uit.

(Lees verder onder de video)

Met meer dan 73 miljoen views op slechts vier dagen is het niet verwonderlijk dat het nieuwste wapenfeit van de bekendste YouTuber ter wereld veel aandacht krijgt. Jimmy Donaldson, oftewel MrBeast, stootte enkele maanden geleden de Zweed PewDiePie na tien jaar van de troon en toont nu de zotste stunts aan zijn 131 miljoen volgers.

Zo bouwde hij de set van de Zuid-Koreaanse Netflixreeks Squid Game na en speelde met 456 mensen de opdrachten na. Zonder dodelijke slachtoffers, weliswaar. Hij liet ook honderd deelnemers dagenlang in een krimpende cirkel staan en gaf de winnaar een half miljoen dollar. Hij daagt fans uit om met haaien te zwemmen, in de wildernis te overleven of zich tien uur te laten opjagen. Telkens voor enorme sommen geld.

“Liefdadigheidsporno”

In 2020 ging hij ook de filantropische toer op. Hij begon huizen te bouwen voor daklozen, zette zich in voor het klimaat en startte een campagne om 20 miljoen bomen te planten. Nu kan hij het genezen van 1.000 slechtzienden daaraan toevoegen. De 24-jarige Amerikaan wordt wereldwijd geprezen voor zijn liefdadigheid, maar ook de kritiek blijft niet uit.

Zijn laatste video zorgt zelfs voor een heus ethisch debat op sociale media. Is het echt altruïsme of buit hij de mensen in zijn video uit voor zijn eigen populariteit? Als hij mensen wil helpen, waarom moet hij er dan per se een video over maken? Is het niet enkel om viraal te gaan? Het zijn slechts enkele vragen die gesteld worden. Online nemen mensen het woord “liefdadigheidsporno” zelfs in de mond.

MrBeast reageerde al op de kritiek in de vorm van een tweet. Daarin schrijft hij dat zelfs als hij al zijn geld weggeeft mensen hem “slecht” vinden.

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Maar de man krijgt ook lof voor zijn nieuwste video. Mensen zijn geschokkeerd dat een simpele ingreep zo’n impact kan hebben en ze zijn verbaasd dat niet meer mensen er toegang toe hebben. Zij hopen dan ook dat de video kan helpen het probleem onder de aandacht te brengen. “Wie kan daar iets op tegen hebben?”