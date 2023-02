EUROCUP WOMEN. Castors Braine uitgeschakeld,vijf Belgian Cats wél naar kwartfinales

LEES OOK. Rachid Méziane blijft bondscoach tot 2024 en krijgt twee nieuwe assistenten bij de Belgian Cats

Castors Braine, dat de heenwedstrijd in eigen midden met 61-62 had verloren, had halfweg in Angers en via Emmeline Leblon (15 punten) , Miram Uro-Nile (24 punten), Oumoul Coulibaly (15 punten, 9 rebounds) en Abigail Fogg (12 punten, 8 rebounds), een 43-48 bonus op zak en was gekwalificeerd. In de tweede helft ging het licht echter uit voor de Waals-Brabantse ploeg: 73-64 in het slotkwart. Ook in het slotschuifje geen echte reactie van Castors dat meteen afscheid moest nemen van een mooie Europese campagne: 89-83.

Belgian Cat Antonia Delaere (10 punten, 3 rebounds, 8 assists) boog met Venezia in eigen huis een 83-68 nederlaag uit de heenwedstrijd in het Israëlische Holon en na een nagelbijter om in een 77-60 en een stek in de kwartfinale. Ook Serena-Lynn Geldof (7 rebounds, 1 assist) plaatste zich met Zaragoza bij de laatste acht. De Spaanse ploeg had de heenwedstrijd met 69-66 verloren in het Poolse Lublin maar won de terugwedstrijd met 58-50.

Geen problemen ook voor Hind Ben Abdelkader (10 punten, 1 assist) en bondscoach Rachid Méziane van de Cats. Na winst in het eerste duel (66-74) won het Franse Villeneuve D’Ascq ook de tweede wedstrijd en met 74-44 van het Hongaarse NKA Peac. Elise Ramette (4 punten, 2 rebounds, 4 assists) verloor met Cadi La Seu de return met 77-65 van het Franse Flammes, maar de heenmatch met 72-54 gewonnen. Een sterke Maxuella Lisowa (17 punten, 7 rebounds, 5 assists) won met 64-85 in het Poolse Gorzow nadat het ook de heenwedstrijd met 85-63 had gewonnen. Julie Allemand kwam met een hamstringblessure niet in actie bij ASVEL Lyon. De Franse ploeg won na de heenmatch (91-76) ook de return met 83-87 van het Roemeense Sepsi.

Antonia Delaere neemt het in de kwartfinale met Venetië tegen Ramla en collega Cat Maxuella Lisowa op. — © BELGA

Delaere vs. Lisowa, Abdelkader tegen Geldof in kwartfinale EuroCup Women

De kwartfinales (23 februari-2 maart) van de EuroCup Women brengen enkele leuke “Belgische” affiches. Antonia Delaere neemt het met Venetië tegen Ramla en Maxuella Lisowa op en Hind Ben Abdelkader met Villeneuve D’Ascq tegen het Spaanse Zaragoza van Serena-Lynn Geldof. Julie Allemand met ASVEL Lyon tegen het eveneens van Frankrijk afkomstige Angers en Elise Ramette met het Spaanse Cadi La Seu tegen het Turkse Galatasaray Istanbul. Minstens twee Belgian Cats zullen zich dus kwalificeren voor de halve finale van de EuroCup Women.