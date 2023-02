Wat een stunt! Cyriel Dessers schiet AS Roma uit de Coppa, José Mourinho pisnijdig

Onze landgenoot Cyriel Dessers heeft met zijn club Cremonese voor een gigantische stunt gezorgd door het AS Roma van José Mourinho uit te schakelen in de kwartfinales van de Coppa Italia. Dessers scoorde na 28 minuten zelf de openingstreffer vanaf de stip, waarna Zeki Celik het met een owngoal erger maakte voor Roma, dat pas in de blessuretijd wist tegen te scoren. Roma-trainer José Mourinho had er flink de pest in een voerde tijdens de rust vier wissels door.

Zijn vierde doelpunt voor Cremonese was veruit zijn belangrijkste. Twee keer scoorde Dessers in een verliesmatch voor Cremonese een één keer leverde zijn goal een gelijkspel op in de competitie. Maar dit keer zette hij Cremonese op weg naar een stuntzege tegen AS Roma en een plekje in de halve finales van de Italiaanse beker. Dessers trapte de strafschop met lef hoog in doel.

AS Roma-trainer José Mourino was pisnijdig. Hij wachtte zelfs het rustsignaal niet af, maar stapte al vier minuten eerder boos naar de kleedkamer. Zijn speech zal pittig geweest zijn, want de Portugese succescoach deed bij de rust liefst vier wissels.

Dat bracht weinig zoden aan de dijk, want AS Roma kwam zelfs 0-2 achter na een owngoal van Celik. Pas diep in de blessuretijd scoorde Andrea Belotti de aansluitingstreffer, een doelpunt dat een maat voor niets was.

In de halve finales van de Coppa neemt Cremonese het op tegen Fiorentina. In de andere halve finale neemt Inter het op tegen de winnaar van Lazio-Juventus.