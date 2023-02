Rampavond voor Kylian Mbappé: twee keer strafschop gemist en gewisseld met blessure, PSG wint toch dankzij Messi en Fabian Ruiz

De wedstrijd tegen Montpellier is uitgedraaid op een drama voor Kylian Mbappé, de sterspeler van PSG. Hij kreeg twee kansen om doelman Lacomte te vloeren vanop de stip, maar miste evenveel keer. Iets later moest hij geblesseerd naar de kant, terwijl over twee weken de clash in de Champions League tegen Bayern München wacht. Parijs houdt zijn adem in. PSG won zijn wedstrijd tegen Montpellier wel met 3-1 en behoudt een kloof van vijf punten op achtervolger Marseille.

De wedstrijd leek wel vervloekt voor Mbappé. Na 8 minuten had hij PSG op voorsprong moeten brengen, maar hij liet de kans niet één, maar twee keer liggen vanop de stip. Eerst werd zijn hard getrapte in de linkerhoek getrapte strafschop gestopt door doelman Lecomte, maar de scheidsrechter liet de elfmeter overnemen omdat de keeper van Montpellier te vroeg had bewogen. De tweede poging van Mbappé ging via Lacomte tegen de paal en de Franse superaanvaller liet ook de rebound liggen. Onwaarschijnlijk.

Iets voor halfweg de eerste helft vroeg Mbappé om zijn vervanging. Mbappé probeerde tevergeefs door te gaan, maar had een spierblessure opgelopen aan de achterkant van zijn linkerbovenbeen. Ekitike kwam Mbappé vervangen. Het wordt bang afwachten, want over twee weken neemt PSG het in de Champions League op tegen Bayern München. Neymar ontbrak overigens uit voorzorg met spiervermoeidheid.

Tien minuten later moesten de Parijzenaars een tweede speler wegens blessure vervangen: Sergio Ramos was groggy nadat zijn hoofd tegen dat van Mavididi was gebotst.

Na 36 minuten leek Lionel Messi eindelijk voor goed nieuws te zorgen toen hij met veel gevoel scoorde, maar het doelpunt werd terecht afgekeurd: de Argentijn stond buitenspel op de kopbal van Vitinha.

Paris-Saint-Germain mocht zich na 45 minuten om snel te vergeten bij elkaar rapen in de kleedkamer.

Na nog geen tien minuten in de tweede helft zag PSG nogmaals een doelpunt afgekeurd wegens buitenspel, ditmaal van Hakimi. Bij het begin van de actie had de VAR buitenspel van Fabian Ruiz gezien.

De voorsprong kwam er dan toch via Fabian Ruiz. Vitinha stuurde Hakimi diep, maar Lecomte zat ertussen. Ekitike kon de bal deviëren tot bij Fabian Ruiz en de Spanjaard scoorde met een kattepoot. 55 minuten had PSG moeten zwoegen voor de 0-1.

Fabian Ruiz werd de held van de avond, want hij pakte met een schitterende assist (door de benen van een tegenstander) uit op Lionel Messi. De Argentijn werkte prima af: 0-2 na 72 minuten.

Eén minuut voor affluiten scoorde Montpeillier nog tegen via Nordin na een onnodig fantasietje van Bernat die via een hakje voor balverlies zorgde. Maar ook PSG scoorde er nog eentje: het jonge talent Zaïre-Emery had de kans om af te leggen naar Lionel Messi, maar deed het zelf: met succes. Het was zijn eerste doelpunt in de Ligue 1.

Ook achtervolger Marseille wint

Eerder op de avond won achtervolger Marseille met 0-2 van Nantes. Leider PSG behoudt zijn vijfpuntenkloof. AS Monaco, de ploeg van Philippe Clement, klopte Auxerre en blijft vierde. Reims (met coach Will Still) won met 4-2 van Lorient.