Zusjes Heleen en An-Katrien Nauwelaers tegenover elkaar in halve finales Beker van België: “Dromen mag altijd, hè”

Dat klopt. In 2016-2017 stonden jullie al eens tegenover elkaar. An-Katrien speelde toen nog bij Waregem, Heleen bij Sint-Katelijne-Waver. Wat weten jullie nog over die match?

An-Katrien Nauwelaers: “Heel eerlijk? Ik herinner me er niet veel meer van. Door al die blessures, denk ik. Voor mij voelt het dus als de eerste keer. (lacht) We spelen wel op verschillende posities, maar ik kijk er enorm naar uit.”

Voor de familie is het ongetwijfeld ook een hoogtepunt.

Heleen Nauwelaers: “Zeker en vast. Ik heb vernomen dat onze hele familie en enorm veel vrienden vrijdagavond afzakken naar de Mechelse Winketkaai. Leuk toch, zo’n familiemoment tijdens een basketbalwedstrijd?” (lacht)

An-Katrien, waarom zette jij een stap terug naar eerste landelijke?

An-Katrien Nauwelaers: “Ik kampte toen met een voetblessure, nadien volgde een knieletsel. Daarnaast studeerde ik ook, dus besloot ik een jaartje stoppen. Maar ik miste het basket iets te hard en begon opnieuw bij Basket Willebroek.”

En in eerste landelijke zijn jullie ongenaakbaar.

An-Katrien Nauwelaers: “Twaalf op twaalf in de competitie, net als mijn zus trouwens. En in de beker wonnen we zelfs van eersteklasser Liège Panthers. Maar deze campagne verloren we ook, tegen Phantoms Boom dat versterkt was met enkele speelsters uit eerste divisie. Dat ligt nog zwaar op de maag.”

Heleen, waarom kwam je terug naar België?

Heleen Nauwelaers: “Ik had het na enkele jaren wel gezien. Noem het de combinatie van een extra Masterjaar en het project van Kangoeroes Mechelen dat me aansprak. Ik kom nu uit in de Euroleague Women. Dat is de hoogst aangeschreven damescompetitie, hè.”

In de Euroleague loop het wel een pak minder dan in België, hè?

Heleen Nauwelaers: “Tja, we verloren al tien keer, maar wonnen toch ook één match. Pas op: het was altijd spannend tegen Europese toppers. Voor een jonge ploeg als Kangoeroes Mechelen is dat toch ongelooflijk qua ervaring. Hopelijk kunnen we volgend seizoen opnieuw aan de Euroleague deelnemen.”

Voor Basket Willebroek wordt het vrijdag in Mechelen dan weer bijna een mission impossible.

Heleen Nauwelaers: “Elke wedstrijd moet gespeeld worden en wij hebben het grootste respect voor Willebroek. Maar wij zijn wel de favoriet en willen ons vrijdag plaatsen voor de finale. In Vorst Nationaal willen wij met Kangoeroes Mechelen de finale betwisten.”

An-Katrien Nauwelaers: “Mission impossible? Tja, Kangoeroes Mechelen torent in België boven iedereen uit. Wij willen na een goede trainingsweek toch wat weerwerk bieden en er een aangename wedstrijd van maken. En, dromen mag altijd, hè.”

Wat zijn de ambities van Basket Willebroek?

An-Katrien Nauwelaers: “De titel veroveren in eerste landelijk. Er zwaaien na dit seizoen immers enkele speelsters af.”

Dan moeten jullie promoveren naar eerste klasse?

An-Katrien Nauwelaers: “Dat is niet verplicht en we gaan dat niet doen met de club. Op termijn misschien wel. Ook voor mij persoonlijk ben ik er nog niet uit of ik ook zal terugkeren naar het hoogste niveau. Ik laat het wat op me afkomen.”

De ambities van Kangoeroes Mechelen zijn duidelijk.

Heleen Nauwelaers: “Wij willen opnieuw de titel en de Beker van België winnen. En in de EuroLeague gaan we in de drie resterende groepswedstrijden op zoek naar die tweede stunt.”