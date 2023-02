Het nieuwe centrale duo Sadick-Ouattara groeide, zoals heel de ploeg, in de match. — © Dick Demey

Leider KRC Genk geraakte in zijn inhaalmatch in Eupen niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Ref Put en VAR Brent Staessens kleurden een geanimeerde avond vol discussie maar zonder winnaar. “Een gelijkspel is een correct resultaat”, waren beide coaches het met mekaar eens.