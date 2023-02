Wereldwijde storing bij Netflix

Wie woensdagavond naar Netflix wilde kijken, had het mogelijk al gemerkt: sinds 20.21 uur is er sprake van een wereldwijde storing bij de streamingdienst. “We ondervinden momenteel problemen met streamen op alle apparaten”, zo meldt Netflix zelf. “We werken eraan om het probleem op te lossen en verontschuldigen ons voor enig ongemak.”

Heel wat kijkers hebben de panne woensdagavond al gemeld op social media. “Verbinding met Netflix onmogelijk”, zo kregen ze te lezen als ze wilden aanmelden.

Down Detector, een website die meldingen van internetgebruikers over storingen weergeeft, toont aan dat er na 20 uur heel wat meldingen binnenkwamen uit België, Frankrijk, Spanje, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Ook Netflix gaf zelf de problemen toe, wie naar het ‘Helpcentrum’ gaat, krijgt deze boodschap te zien: “We ondervinden momenteel streamingproblemen op alle apparaten”, zo luidt het. “We werken eraan om het probleem op te lossen. We verontschuldigen ons voor dit ongemak.”

Hoewel het om een wereldwijde storing gaat, zijn er ook gebruikers die momenteel wel kunnen streamen.