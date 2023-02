Bocholt ontsnapt pas in slot aan tweede nederlaag van het seizoen tegen Bevo

In de thuiswedstrijd tegen Bevo kon Bocholt maar op het nippertje een tweede nederlaag van het seizoen vermijden. De 29-25-eindcijfers doen misschien anders vermoeden, maar een kwartier voor tijd keken de Damburgers nog tegen een achterstand van vier doelpunten aan. Uiteindelijk wist Bocholt de achterstand toch nog om te buigen in een zege.

Al snel bleek dat deze confrontatie tegen het nummer negen uit de algemene rangschikking niet ging uitdraaien op een gezondheidswandeling voor de thuisploeg. Bocholt begon met internationals De Beule, D’hanis en Spooren in de basis, maar overtuigen deden zij in de eerste helft niet.

Dat deden de spelers die het WK vanuit hun zetel volgden evenmin. Bij Bocholt ontbrak het aan organisatie in verdediging, eens in balbezit loerde men bij Achilles niet op de snelle omschakelingen. Geen tempo dus en de weinige kansen die er kwamen werden gemist. In het eerste kwartier scoorde Bocholt maar zes keer, Bevo had acht treffers op de teller. Even liep het verschil op tot drie doelpunten (9-12) maar in de slotminuten van de eerste helft hadden Valkenborgh en Winters een paar goede momenten waardoor de schade aan de rust beperkt bleef tot 13-14.

Sterke Gijbels

Ook na rust liet Bocholt lang het initiatief aan de bezoekers. De mannen uit Panningen liepen tot vier doelpunten uit, 15-19 (40’) en 18-22 (45’). Roelants gooide met een paar steals en twee doelpunten het roer om. De Beule en Spooren werden geïnspireerd en met nog vier minuten op de klok nam Bocholt de leiding over, 26-25. Bevo botste in de slotfase op een sterke Gijbels en zag het verschil alleen maar groter worden.

BOCHOLT: Spooren 6, Valkenborgh 2, De Beule 7, D’hanis 3, Winters 6, Lamers 1, Roelants 2, Strauven 1, Claessens 1.