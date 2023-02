Lierse Kempenzonen verliest cruciale afspraak met Club NXT en moet doemscenario vrezen: “Deze nederlaag is een serieuze mentale tik”

Een thuismatch tegen Beerschot en een uitje naar Lommel. In dat tweeluik moeten de Pallieters hun zesde plaats overeind zien te houden. “Dat wordt verdomd moeilijk, maar we zullen er alles aan doen”, houdt Van Acker de moed erin. — © BELGA

Het zo gevreesde doemscenario lijkt steeds dichterbij te komen voor de Pallieters, die woensdagavond op een erg pijnlijke nederlaag liepen bij rechtstreeks concurrent Club NXT. De Lierenaars behouden nog wel hun stek bij de eerste zes, maar hebben zaterdag op het Lisp het mes op de keel staan tegen Beerschot in hun strijd voor een plaats in de promotieplay-offs.

Zonder supporters zakte Lierse Kempenzonen gisteren af naar Schiervelde. De boycot leidde al niet meteen tot eensgezindheid onder de geel-zwarte fans, maar alles moest wijken voor de focus op het veld. Drie punten stonden immers gelijk aan de hemel, bij verlies klopten de Lierenaars aan de poorten van de hel aan. Want Lierse Kempenzonen mag vandaag dan nog wel op een zesde plaats geparkeerd staan, het wordt na de recente één op negen een huzarenstukje om tegen Beerschot en Lommel zijn ticket voor de promotieplay-offs vast te houden.

Neen, op Schiervelde was het gemiste kans nummer twee, nadat geel-zwart anderhalve week geleden ook bij RSCA Futures al lekkers liet liggen om zich nagenoeg op veilig te spelen in de linkerkolom van het klassement. Niks van dat. Lierse Kempenzonen liep gisteren op zijn zesde tegengoal in 2023 op een stilstaande fase. En die werd tegen een matig Club NXT fataal.

“Het is serieus balen”, zuchtte aanvoerder Thibaut Van Acker. “Zes tegengoals in 2023 en telkens op stilstaande fase. Ik heb er geen verklaring voor. Uiteraard begint het een eigen leven te leiden. Bij iedere hoekschop staan we haast te trillen op onze benen. Het zorgde er andermaal voor dat we op achtervolgen waren aangewezen. Alweer. We moeten ons match na match telkens weer uit de put trekken na zo’n vermijdbare tegengoal. Dat begint te wegen.”

En toch. Lierse Kempenzonen kreeg zeker na de pauze nog de kansen om minstens met een gelijkspel te vertrekken op Schiervelde. Maar scoren lukte zelfs niet tegen een ploeg die net als de Pallieters zelf nog maar twee keer de nul had gehouden dit seizoen.

“De kansen waren er, maar we werden met de neus op de feiten gedrukt dat een spits die al twaalf keer scoorde niet meer de onze is. Dat is een realiteit. Je kan niemand wat verwijten. Met de middelen waarover we beschikken hebben we er tot op heden het maximum trachten uit te halen. Maar we stuiten op onze beperkingen. Dat is een realiteit.”

Een thuismatch tegen Beerschot en een uitje naar Lommel. In dat tweeluik moeten de Pallieters hun zesde plaats overeind zien te houden. “Dat wordt verdomd moeilijk, maar we zullen er alles aan doen”, houdt Van Acker de moed erin. “Een heel seizoen liggen we te harken om bij die eerste zes te geraken. Dan zou het sneu zijn om te sneuvelen net voor het einde van de meet. We recupereren naar zaterdag toe een aantal frisse jongens. Deze groep moet nu vooral ook één hecht blok blijven vormen. We hebben in het verleden al vaker punten gepakt op strijd en mentaliteit. Die kwaliteiten moeten we de komende twee weken extra in de verf zetten.”