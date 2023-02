Ook Stijnindetrein wint een Jamie Award (maar deelt die met iedereen)

Clémentine Caron werd bekroond als Opkomend Talent. Met bijna drie miljoen YouTube abonnees maakt Vexx (Vince Okerman) al jarenlang content voor een internationaal publiek. Hij ging naar huis met de Quarter Life Achievement award. Dj Michael Amani ontving de award voor Beste Dans & Muziek. De prachtig gefilmde webserie 2DEZIT sleepte de Fictie-prijs in de wacht. Average Rob won in de categorie ‘lifestyle’ omdat hij zichzelf blijft uitdagen en samen met zijn team de lat van online video blijft verhogen.

Joffrey Anana, ook gekend als Afro Belg, kreeg een gouden duim voor comedy. Twoosie mag zichzelf de beste streamer op Twitch noemen. Hij ontving Kastiop Award voor gamestreaming. Diepenbekenaar Michiel Vandeweert eindigde op een tweede stek.

Jonatan Medart zorgde voor een emotioneel moment met de beste video van het jaar. Zijn coming out-video bracht veel teweeg. Voor de derde keer ontving Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid, de publieksprijs voor beste content creator van het jaar.

Opvallend was de uitreiking van de prijs voor Beste Nimcel (niche internet micro celebrity). In die nieuwe categorie deelden alle genomineerden de award en ontvingen elk een medaille. Daar zat ook Stijnindetrein tussen, het TikTok-kanaal van de gepassioneerde treinconducteur Stijn uit Dilsen. Hij maakt video’s over zijn werk als conducteur en laat op TikTok de toffe maar ook minder glamoureuze aspecten van zijn job zien.

De Jamies werden gekozen door een vakjury: een groep van online media-experten, selecteerde uit de meer dan 8.000 inzendingen de genomineerden per categorie waarop het publiek kon stemmen. Met meer dan 23.000 stemmen werden zo de beste Vlaamse videomakers van 2022 gekozen.

De liveshow vanuit De Grote Post in Oostende was live te volgen via VRT MAX en YouTube en kan herbekeken worden op het YouTubekanaal van De Jamies.