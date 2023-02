Stunt van Kangoeroes Mechelen in Euroleague Women

Kangoeroes Mechelen pakte op de twaalfde speeldag van de Euroleague Women met een tweede Europese stunt van dit seizoen uit. De selectie van coach Arvid Diels won in het Franse Landes. Met 2 op 12 is kwalificatie voor de kwartfinale niet meer aan de orde. De tweede zege bij het debuut in de sterkste Europese clubcompetitie is voor de Maneblussers wel een opsteker.

Net als in vele vorige wedstrijden in de Euroleague Women domineerde Kangoeroes Mechelen weer de eerste helft: 16-21 en 31-38 (rust). Het derde schuifje was nipt voor Landes (51-57) en in het slotkwart kwam de Franse ploeg via de met driepunters uitpakkende Marine Fauthoux (25 punten) bij 61-61 langszij. De Maneblussers waren ditmaal niet van slag en namen opnieuw afstand. Via onder meer Morgan Bertsch (11 punten, 7 rebounds, 6 assists), Ziomara Morrison (21 punten, 8 rebounds), Laure Resimont, Lisa Berkani en Heleen Nauwelaers (8 punten, 7 rebounds) ging het naar 68-78 winst. Met 2 op 12 blijft Kangoeroes Mechelen wel laatste in poule B en is kwalificatie met nog slechts twee groepswedstrijden niet meer aan de orde. Van de twee poules van acht is de top-4 na veertien speeldagen geplaatst voor de kwartfinales van de Euroleague Women. “We hebben nog twee Europese wedstrijden en gaan op zoek naar een nieuwe overwinning. Ervaring opdoen op dit niveau met een jonge groep blijft tevens de insteek,” aldus coach Arvid Diels.

Landes-Kangoeroes Mechelen 68-78

Kwarts: 16-21, 15-17, 20-19, 17-21

Kangoeroes Mechelen: Berkani 19, Bertsch 11, Morrison 21, Nauwelaers 8, Resimont 9, Bruyndoncx 0, Denys 0, Rembiszewska 8, Van Gils 2