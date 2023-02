Allerlaatste Boeing 747 brengt tijdens vlucht eerbetoon… aan zichzelf

Eind juli 2020 kondigde Boeing aan dat het op termijn zou stoppen met de productie van de 747, ofwel de jumbojet. En nu is het zover: dinsdag werd het allerlaatste exemplaar in Everett (Washington) overhandigd aan de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Atlas Air. Duizenden huidige en voormalige werknemers, klanten en leveranciers van Boeing waren aanwezig bij de overdracht.

De 747 was dan ook een iconisch vliegtuig. De “Queen of the skies” of “Koningin van het luchtruim” speelde een belangrijke rol in de geschiedenis van de luchtvaart. “Het toestel heeft de wereld geopend”, aldus Michel Merluzeau, luchtvaartexpert van het gespecialiseerd ebureau AIR. Dankzij zijn omvang, actieradius en efficiëntie, gaf de 747 “de middenklasse de mogelijkheid om buiten Europa of de Verenigde Staten op avontuur te gaan, met ticketprijzen die betaalbaarder werden, ook tijdens de oliecrisis van de jaren 70”.

Het idee voor de jumbojet rijpte eind jaren 60. Vliegtickets werden goedkoper en het aantal passagiers nam toe. Boeing, dat net naast een contract had gegrepen voor een reusachtig militair transportvliegtuig, wendde de kennis uit dat dossier aan om het op dat moment grootste lijnvliegtuig ooit te creëren: de 747.

Kenmerkende bult

Het nieuwe toestel werd in ongeveer 2,5 jaar tijd ontwikkeld en gebouwd. Het werd een viermotorige mastodont. De romp was 68,5 meter lang en de staart reikte zo hoog als een gebouw van zes verdiepingen. Het was ook het eerste passagiersvliegtuig met twee gangpaden. In totaal kon het liefst 600 passagiers vervoeren, al kon het vliegtuig ook een andere rol op zich nemen: die van vrachtvliegtuig. Om de vracht via een openzwaaiende neus te kunnen inladen, schoven de ontwerpers de cockpit naar achter en dus ook naar boven, en zo kreeg de jumbojet zijn kenmerkende bult vooraan.

De ontwikkeling van het nieuwe vliegtuig bracht Boeing op de rand van het bankroet, maar op 30 september 1968 rolde de eerste 747 uit de fabriek. Bijna 55 jaar later werd het allerlaatste toestel, exemplaar nummer 1.574, afgeleverd.

Woensdag vertrok die allerlaatste 747 op zijn eerste vlucht: een vrachtvlucht van Everett naar Cincinatti. En de piloten konden het niet laten om een passend eerbetoon te brengen aan de “koningin van het luchtruim”. Op de website FlightRadar24 was te zien hoe het vliegtuig niet recht op zijn doel afvloog, maar zo’n omwegen nam dat er in de lucht “een tekening” gemaakt werd waarop je duidelijk de cijfers 747 met daarboven een kroon kon herkennen.