Doorgeknipte omheiningen, een ontsnapte panter. De moord op een 35-jarige gier, dan de bizarre ontvoering van twee aapjes. De Dallas Zoo is in de ban van een reeks mysterieuze gebeurtenissen. Zijn gewiekste dieven op zoek naar zeldzame soorten? Gaan dierenrechtenactivisten tot actie over? Of is er nog een andere verklaring? “Iemand heeft echt een probleem met de Dallas Zoo.”