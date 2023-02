“Plots hoorde ik een luide knal”: elektrische Volkswagen belandt in het water

Aan de Visserij in Gent is woensdagavond een elektrische Volkswagen in het water beland. De twee inzittenden en een derde persoon die in het water sprong om te helpen, werden daarop in shock naar het ziekenhuis afgevoerd. Buurtbewoonster An zag het ongeval gebeuren. “Ik kon mijn ogen niet geloven”, klinkt het.

Buurtbewoonster An was woensdagavond met de fiets onderweg naar huis. Haar driejarig zoontje zat achterop. De vrouw woon vlakbij de Visserij. “Plots hoorde ik een luide knal”, legt ze uit. An verschoot hard en keek haastig in het rond. Het is daarop dat ze het spectaculaire incident zag.

Een elektrische Volkswagen was door de typische groene balustrade op de Visserij gereden. “De wagen vloog over een woonboot in het water”, legt de buurtbewoonster uit. “Normaal verwacht je daar geen wagen. Alles gebeurde zo snel, ik kon het niet geloven. Ik besefte niet goed wat gebeurde.”

Volgens de Gentse politie zaten in de elektrische wagen twee inzittenden. “Zij werden daarop in shock naar het ziekenhuis afgevoerd”, laat de Gentse politiewoordvoerder Matto Langeraert weten. Zij vertoonden tekenen van onderkoeling, maar van levensgevaar was bij beide geen sprake.

© IF

Reddingspoging

Omstaanders zagen het ongeval gebeuren en sprongen in het water. “Ze hadden een reddingsboei van de woonboot vlak bij aan een zwommen naar de wagen”, beschrijft An wat ze zag. “Zij zorgden ervoor dat het voertuig niet verder zonk en sleepten het met touwen naar de kant van de Visserij.”

Een derde persoon, die in het water zou gesprongen zijn om te helpen, werd daarop ook naar het ziekenhuis afgevoerd. De man zou ook onderkoelingsverschijnselen vertoond hebben. De brandweer kwam daarop ter plaatse om het voertuig te takelen en de balustrade te herstellen.

Over de omstandigheden van het incident is voorlopig geen duidelijkheid. Volgens omstaanders had de bestuurster de elektrische wagen nog niet lang. Bij het parkeren zou ze zich vergist hebben en op de gaspedaal geduwd hebben, in plaats van te remmen. Een ongelukkig voorval dus.

“De mensen die in het water gesprongen zijn, hebben dat beredeneerd gedaan”, gaat An verder. “Het incident heeft wel een grote indruk nagelaten op mijn zoontje. Ik heb hem dan ook uitgelegd wat de brandweer kwam doen. Maar ik denk vooral dat dit veel erger had kunnen aflopen.”