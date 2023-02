Hasselt

Voor het eerst krijgen jonge Hasseltse ondernemers een vertegenwoordiger in het nieuwe ‘Stakeholdersoverleg’ van de stad Hasselt. Dat is de opvolger van vzw Centrummanagement. “We zijn nu al met meer dan vijftig ondernemers jonger dan veertig jaar over alle sectoren heen”, geven René Geurts en Olivier Daenen aan.