Studio 100 investeert in kinderkoor voor asielzoekers: “We moeten ook maatschappelijk relevant zijn”

Elf kinderen van diverse afkomst – van Kenia en Rwanda tot El Salvador en Tsjetsjenië – zingen luid Do re mi en De droomboom in het asielcentrum van Fedasil in Kapellen. Samen vormen ze het eerste kinderkoor van On Track, een nieuwe vzw waar Studio 100 met aandeelhouder Soudal zijn schouders heeft onder gezet. Het doel? Het Nederlands van de kinderen van asielzoekers spelenderwijs bevorderen.