RB Leipzig zet makkelijk Hoffenheim opzij en blijft in de running voor de dubbel, Nsoki (ex-Club Brugge) pakt dom rood

RB Leipzig, dat vorig seizoen de beker won met Domenico Tedesco, heeft zich vlot geplaatst voor de kwartfinales van de DFB Cup. Leipzig moest maar even op het gaspedaal staan om Hoffenheim te kloppen met 3-1.

TSG Hoffenheim is een team op de dool. In de Bundesliga pakte het slechts twee punten sinds de 5-1 overwinning op Schalke bijna vier maanden geleden.

Leipzig had weinig moeite met Hoffenheim. Forsberg scoorde al na negen minuten na een dribbel en krachtige knal vanaf 18 meter. De Zweed verving de geblesseerde Dani Olmo.

Laimer maakte er kort voor de rust 2-0 van dankzij een schot met links uit een scherpe hoek.

Leipzig verzuimde de wedstrijd echt te beslissen en zo kon Hoffenheim het even spannend maken. Na 76 minuten vond Angelino invaller Dolberg met een voorzet en de Deen kopte ongehinderd de aansluitingstreffer binnen.

Na 84 minuten gingen de boeken toe toen Werner succesvol een counter afrondde.

Stanley Nsoki (ex-Club Brugge) kreeg kort voor het einde zijn tweede geel voor het wegtrappen van de bal, dom en onnodig.

RB Leipzig blijft in de running voor de dubbel. Het staat niet alleen in de kwartfinales van de beker, in de Bundesliga bekleedt het de derde plaats op twee punten van leider Bayern München.