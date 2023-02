Konaté traint mee bij Kanaries, van Leistner geen spoor

De Kanaries legden er gisteren in twee oefensessies duchtig de pees op in hun voorbereiding op het thuisduel tegen Kortrijk van zaterdagavond. Mory Konaté trainde mee met de groep, het is nog afwachten of de Guineeër volledig speelklaar raakt voor Kortrijk. Van Toni Leistner overigens nog geen spoor, de Duitser revalideert verder van zijn achillespeesblessure en haalt zoals eerder gemeld de wedstrijd van zaterdag niet. (pivan)