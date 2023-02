In het Ziekenhuis Oost-Limburg krijgen patholoog Herbert Plasschaert en zijn collega-artsen ondersteuning van artificiële intelligentie bij de opsporing van prostaatkanker. — © Karel Hemerijckx

Genk

Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk zet vanaf maart artificiële intelligentie (AI) in om pathologen te ondersteunen bij de opsporing van prostaatkanker. Via digitale beelden van onderzochte weefselfragmentjes kunnen dokters een snellere en preciezere beoordeling maken van miljoenen tumorcellen.