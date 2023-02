Sint-Truiden/Genk/Lommel

De dierenasielen in Limburg kreunen onder de aanhoudende instroom van honden en katten. Drie tot vier aanvragen per dag om een afstandsdier op te vangen, is tegenwoordig de norm. “Maar alles zit vol. Zelfs in het kantoor zitten honden”, zegt An Fransen van het dierenasiel in Genk.