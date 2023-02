VIDEO. Vierjarig zoontje van Xavi zingt clublied al enthousiast mee (maar aan Barça-trainer ging geen zanger verloren)

FC Barcelona-trainer Xavi Hernandez geeft zijn kinderen de liefde voor Barça met de paplepel in. In een ontwapenende video zingt hij samen met zijn vierjarig zoontje het clublied van FC Barcelona, dat voor elke wedstrijd in Camp Nou weerklinkt. De vierjarige Dan zingt het lied enthousiast mee. Van de zangkwaliteiten van Xavi zelf worden wij minder enthousiast, maar oordeelt u vooral zelf.