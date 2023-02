Man wordt gebeten door extreem giftige slang, maar heeft erg veel geluk: “Kan binnen halfuur dodelijk zijn”

Wat als je gebeten wordt door een slang, maar je in the middle of nowhere bevindt en dus niemand kan verwittigen omdat er geen bereik is? Het overkwam de Britse Ben Cramp dinsdag in Australië. “Toen ik de tandenafdruk zag in mijn been, wist ik meteen hoe laat het was.”

Het verhaal van Ben en zijn vriendin Georgia begint vrolijk. De twee zijn op reis in Australië en huren een auto om Queensland te ontdekken. Wanneer het donker wordt, besluiten ze hun tent op te zetten en vroeg te gaan slapen. Ben wil met zijn drone beelden maken van de zonsopgang ginder. Maar alles gaat mis wanneer de drone crasht tegen een boom en hij het apparaat moet gaan zoeken. “Ik voelde iets kriebelen aan mijn enkel, maar ik zag pas bij de auto wat er gebeurd was. Ik was gebeten door een slang”, klinkt het.

Doordat er ginder geen bereik was, kon hij geen hulpdiensten verwittigen, maar voorbijgangers boden hem spontaan verband aan. Van zodra ze konden, werd een helikopter gebeld om hem naar het ziekenhuis te brengen. “Ik heb veel geluk gehad. De gifslang bleek in mijn enkelbot gebeten te hebben, waardoor het gif niet volledig kon binnendringen in mijn lichaam. Een “normale” beet van zo’n slang is normaal gesproken binnen de dertig minuten dodelijk.”

Dat scheelde geen haar dus voor de Brit, maar hij ziet het positief in. “Kon veel slechter, toch? Ik kreeg een gratis rondleiding per helikopter over Fraser Island. Momenteel wacht ik op het bloedonderzoek in het ziekenhuis. En ja, welkom in Australië”, sluit hij zijn filmpje af.

Hoe het nu met Ben gesteld is, is niet geweten.

