Wie in Plopsaland De Panne over de kop wil gaan, betaalt daar nu al 48,5 euro voor. — © rr

Hasselt

De inflatie slaat overal toe, ook in pretparkland. Een gezin met twee kinderen betaalt het aankomende seizoen gemiddeld 11,9 procent meer voor een dagje plezier in een Belgisch pretpark. Duurste vogel is Plopsaland De Panne, waar bezoekers nu al 48,5 euro moeten neertellen voor een ticket.