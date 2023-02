Ariël Jacobs, Director of Football bij OHL, over vertrek Mandela Keita naar Antwerp: “Een pijnlijk gegeven”

Het vertrek van Mandela Keita naar Antwerp roept veel vragen op bij de fans van OH Leuven, die onverwacht hun goudhaantje zien vertrekken. Director of Football Ariël Jacobs reageert nu op de transfer. “Het is een moeilijke bevalling geworden.”

Verrassing gisteren op de slotdag van de wintermercato: OH Leuven verloor goudhaantje Mandela Keita aan Antwerp. Huur met aankoopoptie. “Het is een pijnlijk gegeven”, zegt Ariël Jacobs in een interview aan de collega’s van ROB-tv over het verlies van Keita. “We waren goed bezig met het laten doorgroeien en bijhouden van onze beste jongeren. Die positieve spiraal wordt nu doorbroken en dat doet pijn.”

Het is de voorbije dagen niet helemaal gelopen zoals ze bij OHL graag gewild hadden. “Het is een moeilijke bevalling geworden”, geeft Jacobs toe. “Mandela zat met heel veel vragen door een moeilijk seizoen. Hij speelde drie weken na elkaar niet en dat is hij niet gewoon. We probeerden hem door die moeilijke momenten te helpen, maar hij dacht dat het beter zou worden door nieuwe lucht op te snuiven en hij had wel wat aanbiedingen. We zijn tot het laatste moment blijven benadrukken dat hij voor ons niet moest vertrekken – wel integendeel - maar zijn argument bleef dat hij niet aan spelen toekwam”, besluit Jacobs.