Vermiste Walter Cambré (59) geeft na twee weken teken van leven aan familie met brief vanuit buitenland

Er is meer nieuws over Walter Cambré, de 59-jarige man uit Mol die sinds 16 januari vermist is. Via een brief laat hij zijn familie weten dat hij in orde is.

Walter Cambré (59) verliet maandag 16 januari zijn woning in Mol-Millegem. Omdat hij sindsdien niet meer van zich liet weten, werden verschillende zoekacties opgestart. Zo werd er afgelopen zaterdag nog een zoekactie met speurhonden gehouden in de bossen in Geel-Kievermont en Mol-Millegem, waar hij voor het laatst was gezien.

Zaterdag werd er nog met speurhonden gezocht naar Walter Cambré. — © AF

Dinsdag kreeg de familie toch een teken van leven Walter. Ze ontvingen namelijk een brief die hij vanuit het buitenland heeft gestuurd. Over de inhoud van de brief wil de familie niets kwijt, maar ze zijn wel opgelucht dat hij laat weten dat hij in orde is. Wel weten ze niet of hij nog terugkomt.

(mto)