Altijd spannend, nooit saai en soms met tranen: Hoogerheide wordt het tiende WK-duel in het veld tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel

Denk aan Peppi en u ziet Kokki! Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en stonden al negen keer tegenover elkaar in een duel om de wereldtitel veldrijden. Vijf keer won Van der Poel, vier keer zegevierde Van Aert. Hangt ons landgenoot de bordjes in evenwicht komende zondag? Zo ging het in het verleden.