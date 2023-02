Onze tv-tips: true crime, achter de schermen en bijzondere engeltjes

De pompmoord

NPO2, do, 22.19u

Voor de liefhebbers van true crime. Deze nieuwe docureeks vertelt het verhaal van de zaak waarin vier mannen opdraaiden voor het doden van een pompbediende in 1985 in Warnsveld. Op basis van de originele verhoortapes, het politiedossier, en tientallen gesprekken met veroordeelden, (oud-)rechercheurs en rechtsdeskundigen volgt een nauwgezette reconstructie. (tove)

James De Musical

Play4, do, 21u

Het tweede seizoen van deze spetterende muzikale show zit er alweer op. Weinig mensen staan er bij stil dat er in acht afleveringen liefst veertig liedjes zijn gepasseerd. Bovendien werden alle afleveringen op vier dagen ingeblikt, wat op de warmste dagen van vorig jaar een huzarenklus was. Deze documentaire geeft je een unieke kijk achter de schermen. (tove)

Charlies Angels

VTM4, do, 20.35u

Drie vrouwelijke detectives met een mysterieuze baas worden ingehuurd door de ontwerper van een revolutionair stemherkenningsprogramma. De software is gestolen. De concurrent van de ontwerper is de hoofdverdachte. Remake van de serie uit de jaren 70. Het tempo van de film is hoog en dat is maar goed ook, want daardoor blijft het lekker wegkijken tot het einde. (tove)