Gerben Kuypers vanaf 1 maart prof bij Intermarché-Circus-Wanty

Uitgerekend op zijn 23ste verjaardag heeft Gerben Kuypers zijn eerste profcontract ondertekend. De West-Vlaming wordt per 1 maart prof bij Intermarché-Circus-Wanty.

Kuypers doet het seizoen uit als elite zonder contract bij Proximus-Alphamotorhomes-Doltcine maar ziet daarna zijn grote droom in vervulling gaan. Kuypers was dit seizoen al goed voor zes overwinningen en de nationale titel bij de elite-zonder-contract. Die sterke prestaties leveren hem nu dus een profcontract op bij het succesvolle wielerteam uit Wallonië waar broers Bart en Geert Wellens instaan voor het offroad-gedeelte. Hij zal er onder meer ploegmaat zijn van de Zwitser Kevin Kuhn en Thijs Aerts. Via een degelijk wegprogramma in de zomer wil hij volgende winter opnieuw een stap voorwaarts zetten.

Kuypers behoort eveneens tot de geselecteerden voor het WK veldrijden dat komende zondag in Hoogerheide plaatsvindt.(gvdl/lver)