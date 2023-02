Angèle prijkt op cover van Franse Vogue

De Belgische zangeres Angèle prijkt in februari op de cover van de Franse Vogue, het prestigieuze lifestylemagazine. Waarom er precies voor haar gekozen werd? “Met haar sprankelende karakter heeft Angèle heel Frankrijk geobsedeerd”, aldus interviewer Arthur Dreyfus.

Angèle werd voor de gelegenheid gekleed door Chanel en prijkt op de magazinecover in een wit jersey badpak met ruches en een witte short met een kanten rand. ‘Intimement Angèle’, zo luidt de titel. “Angèle, intiem.”

De Belgische zangeres had dan ook een intiem gesprek met interviewer Arthur Dreyfus, die bekende een grote fan te zijn. “Haar persoonlijkheid en carrière lijken te bestaan uit een mix van paradoxen”, zo schrijft hij. “Ze is tegelijk een verfijnd icoon en een koningin van makkelijke, toegankelijke humor. Ze gebruikt zowel romantisch rijmende coupletten als openhartige, rechttoe rechtaan teksten die een duidelijke boodschap uitzenden. Ze is fel ambitieus, maar toch diep eenvoudig. Haar geheim? Haar oprechtheid.”