Ibrahim Salah neemt afscheid van de Buffalo’s: “Hein Vanhaezebrouck gaf me goede raad, liefde en vertrouwen”

Hij noemt het zelf een jongensdroom die realiteit wordt. Ibrahim Salah is sinds gisterenavond laat speler van Stade Rennais, een Franse traditieclub met een rijke traditie in het opleiden van internationale toptalenten: “Heb je wel een idee wie er hier allemaal ooit heeft gespeeld? De club staat nu op de vijfde plaats in de Ligue 1 en ik vind hier met Doku en Théate twee Belgen. Ideaal voor mijn ontwikkeling!”

Ibrahim Salah beleefde 24 dolle uren. Zijn overgang naar Rennes was dan ook het prototype van de last-minute transfer: “Ik wist wel dat er clubs interesse hadden maar dit weekend was er nog niet echt iets concreet uit de bus gekomen. Geen probleem voor mij want ik had het enorm naar mijn zin bij AA Gent. Plots kwam evenwel Rennes op de proppen en dan ging alles super snel. Maandagnacht werd ik omstreeks 1u gewekt door mijn broer en even later zaten we samen in de wagen op weg naar Rennes.”

Tijdens die lange rit over Franse snelwegen groeide bij Salah zachtjes aan het besef wat er hem overkwam: “Vergeet niet dat ik anderhalf jaar geleden nog zonder club zat en ik ben AA Gent dan ook eeuwig dankbaar dat ze me de kans gaven om mezelf te bewijzen”, aldus een oprecht dolgelukkige Salah die in Rennes tot juni 2027 tekende. “Deze transfer is dan ook de bekroning van de waanzinnig mooie periode die ik beleefde in Gent.”

“Ik hield het niet droog toen ik mijn handtekening zette onder mijn contract bij Rennes”, bekent gevoelsmens Salah. “Natuurlijk voelde ik me thuis bij de Buffalo’s maar dit is nu eenmaal ook een onderdeel van het profvoetbal. Ik kon deze kans echt niet laten liggen. Rennes is een enorme traditieclub in Frankrijk. Iedereen kan heel veel namen opsommen van jongens die ooit het klappen van de zweep hebben geleerd bij deze club.”

“Ik was de lieveling van de kleedkamer”

Salah stond in Gent bekend als de jongen met de eeuwige glimlach: “Absoluut, logisch ook. Ik kwam elke dag met een brede glimlach trainen in Gent want ik kreeg er de kans om mijn profloopbaan echt vorm te geven. Ik was er ook de lieveling van de kleedkamer”, grinnikt de 21-jarige linkerflankaanvaller die het voorbije jaar ook voor het eerst werd opgeroepen voor het Marokkaanse beloftenteam.

“Zo hebben ze me ontelbare keren proberen te kalmeren toen mijn temperament me weer eens parten speelde (lacht). Eigenlijk zagen de andere jongens me als hun kleine broer, zalig toch?” Wie hem ook absoluut zal missen, is ongetwijfeld Tarik Tissoudali. De Nederlandse publiekslieveling van de Buffalo’s stak nooit onder stoelen en banken dat hij de guitige Salah graag had: “Ik praatte ondertussen ook al met Tarik. Hij viel ook volledig uit de lucht want ik was absoluut niet op de hoogte van wat er maandagnacht stond te gebeuren. Ik zal Tarik ook ontzettend missen want hij was ook echt als een broer voor me. Jammer dat we nooit samen op het veld konden staan.”

Ibrahim Salah greep zijn eerste kansen bij Jong AA Gent onder de vleugels van Emilio Ferrera maar onder Hein Vanhaezebrouck bloeide hij helemaal open: “Hein Vanhaezebrouck gaf me goede raad, liefde en vertrouwen”, start Salah een heuse lofzang aan de Gentse coach. “Hein was zonder twijfel de belangrijkste persoon voor mijn loopbaan tijdens mijn periode bij AA Gent. Hij zorgde ervoor dat ik me fysiek en mentaal kon ontwikkelen, terwijl Michel Louwagie dan weer naast het veld voor alles zorgde. Ach, ik ben iedereen bij de club ontzettend dankbaar.”

Door het plotse karakter van zijn vertrek kon Salah nog geen afscheid nemen van zijn ploegmakkers maar daar maakt Salah al meteen werk van: “Ik heb aan mijn nieuwe coach, Bruno Génésio, alvast de toestemming gevraagd om volgende week even terug naar Gent te mogen gaan. Ik wil dolgraag iedereen nog een dikke knuffel geven. Vandaag belde ik al met heel wat jongens zoals Vadis Odjidja, Sven Kums, Julien De Sart en uiteraard Tarik Tissoudali.”

“Nu is het aan Malick”

Salah heeft ook nog een boodschap voor een jonge collega van hem: “Ik sprak ook al met Malick Fofana en zei hem dat het nu aan hem is om zich te onderscheiden bij de eerste ploeg”, aldus Salah die uiteindelijk afklokt op amper 23 officiële duels bij de hoofdmacht van de Buffalo’s. “Malick heeft alle kwaliteiten om het te maken maar soms mist hij wat vertrouwen. Nu is het aan hem om die laatste stap te zetten, zoals ik de voorbije maanden heb gekund.”

Salah debuteerde enkele maanden geleden pas in de Jupiler Pro League tegen Westerlo: “Eén van mijn mooiste herinneringen”, werpt Salah meteen op. “Net als die kwalificatie voor de volgende ronde in de Conference League en uiteraard was er ook mijn eerste goal op bezoek bij Kortrijk. Dat gevoel zal ik nooit vergeten. Ik kom van ver, weet je. De voorbije achttien maanden heb ik eigenlijk doorlopend het gevoel gehad dat ik droomde en dat idee is de laatste dagen eigenlijk alleen nog maar sterker geworden.”

Vanaf nu mag Salah evenwel dromen in de kleuren van Stade Rennais: "Ik heb hier zoveel zin in, man. En toch zal ik Gent en de fans van de Buffalo's keihard missen, zeg je hen dat zeker? Ik blijf voor altijd een Buffalo!" Dat is bij deze gebeurd, Ibrahim.