Ryanair verwacht 5 tot 10 procent duurdere vliegtickets

De ticketprijzen van de Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair zullen tijdens de zomer vermoedelijk 5 tot 10 procent hoger liggen dan vorig jaar. Dat is een gevolg van de hoge inflatie, zo zei Ryanair-topman Michael O’Leary woensdag tijdens een persconferentie in de Portugese hoofdstad Lissabon.

“Ik denk dat de ticketprijzen 5 à 10 procent zullen stijgen” tegenover vorige zomer, als er geen overwachte gebeurtenissen zijn op het internationale toneel, zo zei O’Leary.

De lagekostenmaatschappij verwacht een sterke vraag tijdens de zomer, dankzij mensen uit Azië na de opheffing van de coronamaatregelen in China en dankzij Amerikaanse reizigers die profiteren van de sterke dollar.

Ryanair maakte maandag een kwartaalwinst van 211 miljoen euro bekend in de laatste drie maanden van 2022, het derde kwartaal in het boekjaar van de maatschappij. Ryanair kon profiteren van een grote vraag naar reizen tijdens de kerstvakantie en van duurdere tickets. Een jaar eerder stond er nog een verlies in de boeken van 96 miljoen euro.