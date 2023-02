Januari was zeer sombere en natte maand: “Grondwaterpeil op normaal niveau”

2023 begon klimatologisch niet met een paukenslag. Januari was een zeer sombere en natte maand met een groot temperatuurcontrast tussen de eerste en de tweede helft van de maand. Dat blijkt uit het klimatologisch overzicht woensdag van het KMI. “Maar het is niet zo dat het water ons nu aan de lippen staat”, zegt weerman Frank Deboosere.

In referentiepunt Ukkel scheen de zon afgelopen maand slechts 32 uur en 34 minuten, tegen normaal 59 uur 4 minuten. Vooral tijdens de derde decade (21-31 januari) scheen de zon bitter weinig. In die elf dagen werd slechts 07 uur 41 minuten zonneschijn opgetekend, wat neerkomt op de tweede somberste derde decade van januari voor de huidige referentieperiode (vanaf 1991). Ter vergelijking: 17 januari was met 6 uur 15 minuten de zonnigste dag.

Er viel in Ukkel ook meer neerslag dan normaal: 91,1 mm tegen normaal 75,5 mm. Het record blijft op 153,8 mm uit 2004. De neerslag viel op 24 dagen tegen normaal 18,9 dagen. De meeste neerslag viel in de Kempen. Daar viel 155 procent van de normale hoeveelheid neerslag. Het grootste dagtotaal (47,1 mm) werd op 14 januari opgetekend in Bièvre (provincie Namen).

In Ukkel viel er 2 dagen neerslag die geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestond (normaal 3,8). In de rest van het land viel er tijdens 14 dagen neerslag die geheel of gedeeltelijk uit sneeuw bestond. De maximale dikte werd in Mont-Rigi (Waismes) gemeten en bedroeg 29 cm op 20 januari.

Temperatuurrecord

De gemiddelde temperatuur voor januari in Ukkel bedroeg 5,2° Celsius, tegen 3,7° als normale waarde. Het jaar begon met een temperatuurrecord. Voor het eerst sinds het begin van de waarnemingen in 1892 werd in Ukkel een maximumtemperatuur van minstens 15° Celsius gemeten: 15,2° Celsius. Het vorige record (14,9°C) dateerde van 2007 en 2016.

Vanaf 16 januari werd het een heel stuk kouder. De maximumtemperatuur in Ukkel kwam in de tweede helft van de maand niet meer boven 8,4° Celsius uit. Daarmee eindigde deze waarde in de top-5 van laagste maximumtemperaturen voor de tweede helft van een januarimaand (voor de huidige referentieperiode).

De laagste minimumtemperatuur werd op 29 januari in Mont-Rigi (-10,4° C) gemeten. Op 1 januari steeg het kwik in Dessel, Luik-Monsin en Orval (Florenville) tot 15,0°C.

Normaal niveau

“Het was inderdaad een sombere maand, maar er zijn geen records gesneuveld, noch wat de temperatuur, noch de neerslag betreft”, zegt weerman Frank Deboosere. “De regen heeft zeker goed gedaan om de stand van het grondwaterniveau op te krikken. Ik verwacht dat we op veel plaatsen gaan evolueren naar een normale hoeveelheid, maar het is niet zo dat het water ons nu aan de lippen staat”, legt Deboosere uit.

“In de maand januari stonden op veel plaatsen weilanden onder water, maar dat impliceert niet dat het grondwater daaronder ook erg hoog komt te staan. Daar zit een hele dikke laag tussen en dat water moet daar door geraken. Je kan het best vergelijken met koffie zetten”, gaat de weerman verder. “Als je in plaats van 2 centimeter koffie 20 meter koffie toevoegt aan je koffiefilter, dan duurt het wel een poos vooraleer dat water beneden is geraakt.”

“Voor de exacte resultaten is het nog enkele dagen wachten, en dan kunnen we zien hoe het precies met het grondwater is gesteld. Maar we kunnen best niet op onze lauweren gaan rusten en met water gaan morsen. Water zal in de toekomst alleen maar duurder worden.”

“Het was eventjes op de tanden bijten. Laat ons hopen dat het in februari toch wat zonniger mag worden. Zowel wat het weer betreft, als het gemoed van de mensen”, besluit Deboosere.