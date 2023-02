Sanne Guelinckx onderbreekt sabbatjaar om vrouwen van Haasrode Leuven tot einde van seizoen te depanneren: “Ik heb twee maanden om de ploeg klaar te stomen voor de play-downs”

“Zondag- en dinsdagavond heb ik al best lang samengezeten met ploegverantwoordelijke Mira Juwet en kinesist en assistent-trainer Jens Christiaens”, zegt Guelinckx. “We hebben geprobeerd om een plan uit te tekenen en een nieuwe structuur op poten te zetten. Vorig jaar had ik besloten om een jaartje minder met volleybal bezig te zijn. Mijn vrouw en ik verwelkomden vorig jaar een tweeling, dat vraagt ook heel wat tijd. Ik dacht eerst dat het voldoende was als ik elke maandag een training gaf, maar het takenpakket groeide snel al uit. Het kriebelde ook wel wat en dit is natuurlijk ook een interessante uitdaging. Het is de eerste keer dat ik een vrouwenploeg train en ik heb ook nog nooit op het hoogste niveau gewerkt. Daarom wou ik deze trein niet laten passeren, ook al is de samenwerking sowieso maar tot het einde van dit seizoen. Ik ga me honderd procent smijten, het is belangrijk dat we op korte termijn resultaten halen. Over twee maanden worden de play-downs gespeeld tussen de twee laatste ploegen uit de rangschikking. Daar moeten we ons nu op gaan voorbereiden. Op training zie ik alvast een hechte groep speelsters die hard willen werken. Zelf wil ik een meerwaarde kunnen bieden. Ik heb een doel voor ogen waar ik naartoe wil en waar ik met deze ploeg aan wil werken.”

Luisteren

Het vrouwenvolleybal is fysiek en op tactisch vlak heel wat anders. Dat beseft Guelinckx ook. “Ik ben bereid om te luisteren naar wat de staf en de speelsters te zeggen hebben. Met onder anderen Mira Juwet en aanvoerder Joke Hoeyberghs is er ervaring genoeg aanwezig om mij wat tips en tricks te leren. (lacht) De komende weken moeten we samen hard werken om stappen vooruit te zetten. Met Genk en Tchalou staan er dan al interessante wedstrijden op het programma.”