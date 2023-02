Mats Lemmens in Lecce, met een shirt van z’n club.

Genk/Lecce

Hij was amper twee dagen student in Diepenbeek toen hij plots profvoetballer kon worden bij het Italiaanse Lecce. Intussen zat Mats Lemmens (20) tien keer op de bank in de Serie A en ruilde hij van shirt met Rode Duivel Charles De Ketelaere. “Jonge Italianen van mijn leeftijd kennen België alleen van Brussel en Tomorrowland.”