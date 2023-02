Knokpartij met politie in Lommels hotel kan vrouw 15 maanden cel kosten

“Ik was die avond eentje gaan drinken. Er was wat geluidsoverlast en daar stond de politie ineens”, dook de betichte woensdag in de Hasseltse rechtbank in haar geheugen. Eentje bleek in haar geval geentje te zijn, want er waren meerdere glazen achterover geslagen. “Ik heb tegengewerkt zonder dat ik het besefte. In mijn beleving had ik niet zo veel gedronken”, corrigeerde ze zich. Feit is dat ze samen met de 35-jarige Pool iets na middernacht het hotel op stelten zette. De komst van de politie werkte voor haar zoals een rode lap op een stier. Ze klampte zich vast aan haar kompaan waarna ze wild in het rond begon te slaan, te stampen en te spuwen. Twee ploegen moesten uiteindelijk bijstand komen bieden. Een agent verdraaide zijn knie en is al 73 dagen arbeidsongeschikt. Voor hem is een schadevergoeding van 2.500 euro provisioneel gevraagd. Drie andere inspecteurs willen in totaal een vergoeding van 1.700 euro. Ook bij de overbrenging naar het politiekantoor en in de cel bleef de vrouw zich verweren.

Schuldinzicht

De man gaf de feiten later toe. Hij stelde zich te schamen en excuseerde zich. Volgens het parket heeft de vrouw geen enkel schuldinzicht. In haar nadeel spelen vijf eerdere veroordelingen voor weerspannigheid. “Er komt geen einde aan. Ze kan niet normaal reageren als de politie tussenkomt. Ik vorder 15 maanden cel voor haar en een werkstraf voor de man”, aldus de procureur. De Lommelse haar advocaat opperde een werkstraf. De vrouw, die momenteel in de cel zit, stelde dat de politie haar overdreven hard had aangepakt, waarna de rechter zich luidop afvroeg waar het medisch attest van een arts die haar controleerde in het dossier gebleven was. Vonnis op 1 maart.