De kop is eraf voor Biniam Girmay die in openingsrit van de Ronde van Valencia Olav Kooij gemakkelijk de baas is

Vierde koersdag van het seizoen en daar is Biniam Girmay alwéér. De Eritreër pakte na een derde en tweede plaats in de Challenge Mallorca nu zijn eerste overwinning van het seizoen. Het is meteen al de vierde van het jaar voor Intermarché – Circus – Wanty Gobert dat momenteel ook eerste staat in de World Tour. Olav Kooij (Jumbo-Visma) strandde op enkele fietslengtes terwijl Ivan Garcia Costa derde werd.

Na Rui Costa en de dubbel van Kobe Goossens was het nu de beurt aan Biniam Girmay die moeiteloos de nieuwe topspurter van Jumbo-Visma de baas bleef na een etappe die zijn team mee controleerde. De winnaar van Gent-Wevelgem 2022 is daarmee ook de eerste leider van deze Spaanse vijfdaagse. In de straten van het mondaine Altea feliciteerde hij zijn ploegmaats voor het voorbeeldige werk. Maar ook Tosh Van der Sande en de Jumbo-collega’s deden dat voor Kooij die toegaf dat hij “vandaag geen partij was voor Girmay”. “Hij ging ook iets gemakkelijker over de bergen. Bij de eerste beklimming werd ik gelost, maar daarna kwam ik nog terug”, aldus de 21-jarige Nederlandse topspurter in wording. “De collega’s reden daarna een tempo dat ik kon aanhouden, maar misschien verteerde Girmay iets gemakkelijker de hoogtemeters. Dit was mijn eerste koers van het seizoen. Ik heb niet echt redenen om diep ongelukkig te zijn. Ook al kon ik beter gepositioneerd zitten. Toen ik van rechts naar de linkerkant van de weg ging, had Girmay al een onoverbrugbare kloof.”

De openingsrit van Orihuela naar Altea was nochtans niet van de poes. Ook al kent het internationale peloton van de winterstages zeer goed het achterland van de Costa Blanca. Al kwam het dus tot een groepsspurt in tegenstelling tot de donderdagrit waarin al 3500 hoogtemeters moeten worden overwonnen.

De inleiding tot de finale was voor een vijftal dat al na twee kilometer op pad ging. Daaronder ook Ward Vanhoof van Flanders-Baloise die op een kleine zeventig kilometer van de finish gegrepen werd door het peloton. Onder impuls van Jumbo-Visma, Intermarché – Circus – Wanty Gobert en Bahrain Victorious werd het peloton op de bergen als de Coll de Rates stevig uitgedund.

Jumbo-Visma controleerde de finale in functie van Olav Kooij die bij de Nederlandse Worldtourploeg de jongere versie is van Dylan Groenewegen, al gaat hij iets beter over de bergen.

Op dik negen kilometer van het einde, op de dalende wegen naar de badplaats Altea trok Joan Boi van Euskaltel-Euskadi nog weg, maar de local hero van Valencia was een vogel voor de kat. Sprint dus van een uitgedund peloton waarin Alexander Kristoff, de sprinter van Uno-X werd gelost.