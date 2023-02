Domenico Tedesco laat (allicht) een smak geld liggen om bondscoach te worden, Leipzig ligt niet dwars

Domenico Tedesco wordt de nieuwe Belgische bondscoach. Enige obstakel was de afhandeling van zijn contract bij RB Leipzig, dat nog doorloopt aangezien hij officieel nooit werd ontslagen. Volgens de Duitse krant Bild wil Leipzig Tedesco geen strobreed in de weg leggen, maar de 37-jarige Duitse coach laat allicht wel een pak geld liggen. Volgens Bild zou hij de komende vijf maanden nog één miljoen euro loon uitbetaald krijgen. En als RB Leipzig kampioen wordt, zou hij recht hebben op nog een miljoen euro extra.

“Een droom”, noemde Domenico Tedesco de job van Belgisch bondscoach. Voor die droom zal hij (financieel) een prijs moeten betalen, want hoewel hij in september opzij gezet werd als coach van RB Leipzig, werd hij boekhoudkundig nooit ontslagen. Het contract van Tedesco werd de voorbije maanden gewoon doorbetaald.

Tot 2 miljoen euro tegoed

Bild Zeitung weet dat Tedesco 2,5 miljoen euro per jaar verdiende bij de Duitse topclub. Voor de periode februari-juni heeft hij dus nog één miljoen euro tegoed. Maar er staat ook een titelpremie in zijn contract. Leipzig ligt momenteel twee punten achter op competitieleider Bayern en doet dus volop mee voor de titel in Duitsland.

Volgens Bild zijn de onderhandelingen aan de gang tussen Tedesco en RB Leipzig over de beëindiging van zijn contract. Dat Tedesco absoluut Belgisch bondscoach wil worden, versterkt de positie van RB Leipzig. Anderzijds heeft RB Leipzig er belang bij dat Tedesco effectief aan de slag gaat bij de Belgische voetbalbond: als Tedesco van de loonlijst kan worden geschrapt, betekent dat een flinke besparing.

Belofte uit erkentelijkheid

Eén ding staat volgens Bild vast: Leipzig zal geen afkoopsom vragen aan Tedesco of de Belgische bond. De voormalige clubbaas en het hoofd van de raad van commissarissen Oliver Mintzlaff (47) zou Tedesco beloofd hebben dat hem geen strobreed in de weg te leggen als hij een goed aanbod krijgt. Die belofte kwam er uit erkentelijkheid omdat Tedesco de club zijn eerste grote trofee schonk: de Duitse beker in 2022.