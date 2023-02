Maaseikenaar (21) met drugs in auto oogt zenuwachtig tijdens verkeerscontrole: werkstraf van 120 uur

Op 14 januari 2022 werd de twintiger met zijn wagen gecontroleerd door de politie. De man oogde zenuwachtig, waardoor hij zich volgens de aanklager verdacht maakte. “Uiteindelijk vonden de agenten 53 gram hasj en enkele gripzakjes in zijn auto. In zijn gsm stonden enkele berichten die wezen op verkoop.” Na de ontdekking voerde de politie ook een huiszoeking uit bij de man thuis. Daar troffen ze 94 gram hasj en twee enveloppen met 28.350 euro’s cash geld aan.

De twintiger verklaarde dat hij de aangetroffen drugs zelf gebruikt. Hij gaf toe dat hij samen aankoopt met een vriend maar ontkent dat hij drugs verkoopt. Volgens hem was de rugzak met drugs die de agenten in zijn auto terugvonden, niet van hem maar wel van zijn kameraad die even voordien tijdens een ruzie was uitgestapt.

Werkstraf

Zijn raadsman benadrukte dat zijn cliënt niet zenuwachtig was door de drugs in zijn auto. “Hij trilde van de kou omdat hij net van de fitness kwam”, klonk het. “Hij heeft verder altijd meegewerkt aan het onderzoek door zijn gsm te laten uitlezen en een huiszoeking toe te staan. Hij heeft ondertussen gebroken met zijn vriendengroep en is gestopt met drugs.”

De Tongerse rechter gaf de man woensdagochtend een werkstraf van 120 uur. Als hij dit niet uitvoert, moet hij voor twaalf maanden naar de gevangenis. De geldboete bedraagt 8.000 euro, waarvan 2.000 euro effectief. In totaal wordt er een vermogensvoordeel van 6.000 euro verbeurd verklaard. Het aangetroffen cash geld wordt vrijgegeven.