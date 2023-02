Waarom deze man zich bekommert om mysterieuze hoop stenen in Houthalens natuurgebied

Het begon allemaal met één beschilderde steen die een wandelaar in natuurgebied Tenhaagdoornheide achterliet. Het duurde niet lang of een andere wandelaar deed hetzelfde. En zo bleef de berg groeien met stenen die kleurrijke boodschappen met zich meedragen. “Dat kan van alles zijn”, zegt Marc Gielen, die zich om de inmiddels flink gegroeide hoop bekommert. “Een hartje, een zonnetje, voor vrede en tegen oorlog, soms ook wel met een persoonlijke boodschap. Dat maakt dat de berg stenen een heel leuke plek is om wat te filosoferen. Om stil te staan bij de dingen die er rond ons heen gebeuren. In wezen heeft het geen religieuze insteek, eerder een decoratieve”, zegt Marc, die actief is in de bouwsector.

Chili

Het Agentschap Natuur en Bos heeft geen bezwaar tegen de berg en zal dan ook niets ondernemen tegen het initiatief. Anders dan in natuurreservaat de Teut in Zonhoven. Daar geldt een strikt verbod om stenen te stapelen. “Dat heeft ook wel een reden”, gaat Gielen verder. “De stenen worden daar immers uit het grindpad gehaald. Met als gevolg dat bij regenval de erosie veel te groot is en alle zand wegspoelt. Dat is in Tenhaagdoornheide niet het geval.“Om de twee à drie weken trekt Marc naar Tenhaagdoornheide. En als iemand de hoop weer uiteen heeft gestampt, leg ik de stenen terug samen en vul ik die aan met een exemplaar van mezelf.”

Gielen werd geïnspireerd door zijn reis naar het Zuid-Amerikaanse Chili. “Daar zag ik op meerdere plekken stenen gestapeld, zij het onbeschilderd. De mensen daar geloven dat als je de onderste steen wegneemt, je ongeluk op jezelf afroept.” Volgens Gielen kan er met stenen dan ook meer gezegd worden dan mensen doorgaans denken. “Zo is er de rage met stenen die de wereld rond reizen”, zegt Gielen. “Iemand legt een beschilderde steen ergens neer, maakt daar een foto van en post die in een Facebookgroep. Bedoeling is dat iemand anders die steen meeneemt en die elders in het land of buitenland fotografeert. En zo reist die steen de wereld rond. Toen ik op reis was in Chili zag ik op meerdere plekken stenen gestapeld, zij het onbeschilderd. De mensen geloven dat als je de onderste steen wegneemt je ongeluk zal overkomen.”