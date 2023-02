Maasmechelaren gearresteerd op verdenking van dodelijke afrekening in Nederland

Twee mannen van 25 en 27 jaar uit Maasmechelen werden dinsdag gearresteerd in een onderzoek naar de moord op een Duitser in het Nederlandse Hoensbroek (Heerlen).

De feiten dateren van 2 mei 2021 en gebeurden op de Schuureikenweg in Hoensbroek. Dat ligt bij Heerlen, net voorbij de Belgisch-Nederlandse grens. Die dag kwam een 29-jarige man uit het Duitse Aken om het leven. De schietpartij vond plaats op een zondagnamiddag, rond 17.30 uur, en op de openbare weg. Het zou gehandeld hebben om een dodelijk conflict in het drugsmilieu, al heeft de politie dat nooit willen bevestigen.

Het slachtoffer, zo luidde het destijds in de Duitse media, was een twintiger van Iraanse origine die lid zou zijn geweest van de motorclub Bahoz. Het slachtoffer bezweek ter plaatse aan de opgelopen verwondingen. Bij hem in de auto zat een getuige die ongedeerd bleef.

De motorclub Bahoz wordt in Duitsland als een criminele motorbende gezien. Zo stonden daar al vier leden voor de rechter in een dossier rond afpersing en drugshandel. Ook de doodgeschoten Akenaar zou, zo stond het in dezelfde Duitse media, gekend zijn bij het gerecht voor gelijkaardige feiten.

In de Merelstraat in Maasmechelen werd een van de verdachten dinsdagochtend ingerekend. — © PPN

Onderzoek gestopt

Direct na de moord heeft de Nederlandse politie destijds een zogenaamd Team Grootschalige Opsporing (TGO) ingesteld. Er werd uitgebreid tactisch, forensisch en buurtonderzoek gedaan. Ook is nog een aantal keren de hulp van burgers gevraagd om onder meer dashcam- en andere beelden beschikbaar te stellen.

Maar vanwege keuzes binnen de politie werden sommige onderzoeken, waaronder dit moordonderzoek, tijdelijk stopgezet. Alle belangrijke en relevante informatie, zoals technische sporen, getuigenverklaringen of bijvoorbeeld beschikbaar gesteld beeldmateriaal, die later benut kon worden bij een nieuwe opstart, waren in bewaring genomen en opgeslagen om op een later tijdstip weer te gebruiken.

Dat gebeurde in het najaar 2022. Het Nederlandse rechercheteam heeft toen naast alle bestaande informatie, nieuwe informatie beschikbaar gekregen.

Eerdere arrestaties

Uit het opsporingsonderzoek is vervolgens naar voren gekomen dat er bij het incident meer dan twee personen betrokken waren. Bij de lokale speurders heerste het vermoeden dat ze direct na de schietpartij met fatale afloop naar het buitenland vluchtten.

Het spoor leidde hen naar Maasmechelen en twee mannen van 25 en 27 jaar. Zij werden dinsdagochtend tijdens twee invallen in de Merelstraat en Steenkuilstraat uit hun bed gelicht en in de boeien geslagen. Ze zijn meegenomen voor verhoor en worden nu officieel in verdenking gesteld voor de feiten van bijna twee jaar geleden. De Nederlandse politie verwacht met deze twee nieuwe aanhoudingen belangrijke stappen in dit onderzoek gezet te hebben.

In juni 2021 zijn al eerder vier verdachten in het onderzoek aangehouden. Na een korte periode te hebben vast gezeten en verhoord te zijn, werden ze weer vrijgelaten. Het gaat om vier andere verdachten dan de twee Maasmechelaren.

Het onderzoek in Nederland wordt voortgezet.